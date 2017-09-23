Антон Шунин: "Не вижу у "Динамо" больших проблем"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин остался доволен ничьей с ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России (0:0). По словам голкипера, кризиса в клубе нет. В 11 играх "Динамо" набрало 10 очков и идет на 12-м месте.

- Я считаю, что ничья – хороший результат, так как мы играли с одним из лидеров чемпионата, - цитирует "Р-Спорт" Шунина. - Довольны, что смогли оставить ворота в неприкосновенности. Были моменты, когда мы могли забить, жаль, что не получилось, но будем работать над этим. С командой такого уровня, как ЦСКА, это неплохой результат.

Я не вижу у нас больших проблем. Да, где-то идет недобор очков, где-то можно играть лучше. Если брать последнюю игру с "Арсеналом", то это был стандарт, а это отдельный момент. По игре у нас были моменты, и сегодня были подходы. Надо просто забить и все пойдет по-другому.

Трансляция матча Динамо" - ЦСКА