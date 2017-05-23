Антон Шунин: "Не представлял, что я играю в премьер-лиге, пока "Динамо" бьется в ФНЛ"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин назвал голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона примером верности одному клубу. В сезоне-2006/07 туринский коллектив выступал в серии B из-за коррупционного скандала. Команду в тот момент покинули многие лидеры, однако вратарь и капитан Буффон решил остаться, и через год клубу удалось вернуться в элитный дивизион.

– В этом плане у нас с Буффоном схожая ситуация, – цитирует ТАСС Шунина. – Итальянец после вылета остался в клубе и был верен команде на протяжении почти всей карьеры – это достойный пример для подражания для любого профессионального спортсмена, в том числе для меня. Он показывает выдающийся результат в свои годы, и я считаю, что клуб это ценит.

После вылета в ФНЛ у меня были предложения от других клубов. Это был непростой момент. У нас был неудачный сезон, было особенно тяжело проводить последние игры, когда мы понимали, что остается все меньше шансов сохранить место в премьер-лиге. В итоге мы не попали даже в стыковые матчи, проигрывали там, где могли выиграть, как будто удача просто отвернулась от нас.

У меня были предложения из нескольких клубов премьер-лиги. Но я не мог представить, что уйду из клуба, в котором меня воспитали, а "Динамо" в этот момент будет биться за выход в премьер-лигу, и понял, что должен остаться. Очень рад, что это непростое время мы пережили вместе с командой.