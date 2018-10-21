Антон Шунин: "На поле сегодня было видно сплочение "Динамо"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин подвел итоги домашней победы над "Зенитом" (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России. По его словам, бело-голубые играли достойно.

- Было много факторов победы, – отметил Шунин. – Во-первых, мы шли на последний бой и играли достойно. Почти всю борьбу выиграли и были внимательны на подборе. Тщательно готовились к этой игре и плюс нужно было прервать серию неудачных матчей. Рад, что мы это сделали.

Также удаление в начале матча сказалось на "Зените". Мне кажется, у "Динамо" много что получалось.

После игры мы все подошли к скамейке, поддержали друг друга, поздравили в том числе и тренера. На поле сегодня было видно сплочение, которое нам очень помогло. (Константин Колмаков)