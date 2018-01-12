Антон Шунин: "Моя цель - попасть в сборную России"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин в интервью пресс-службе клуба подчеркнул, что хочет попасть в сборную России на ЧМ-2018. По его словам, динамовцы ко второй части сезона подходят в хорошем состоянии.

– Провел праздники с семьей, хорошо отдохнули, – отметил Шунин. – Готовимся ко второй части чемпионата. У нас было порядка шести-семи тренировок, которые должны были выполнить в отпуске. Всегда все выполняю, всегда готовлюсь в отпуске. В Дубае было много футболистов, там играли в волейбол.

Две последние игры были положительными, так что с хорошими эмоциями идем. Все соскучились друг по другу, по футболу, по мячу. Надеюсь, что вторая часть чемпионата сложится положительно. Календарь непростой, но тем интереснее.

В Турции идеальные условия для подготовки к чемпионату. Питание, поля. Много команд, так что можно провести хорошие спарринги. Всегда можно найти, с кем сыграть товарищеский матч.

Читал, что Володя Габулов перешел в "Брюгге". Еще не успел его поздравить. Считаю, что он молодец: решил попробовать себя в другом чемпионате, в хорошей команде, которая борется за первое место. Могу поздравить его. Он молодец.

Каждый год ставлю цель попасть в сборную. Предстоящий чемпионат мира, который пройдет у нас, мечта любого футболиста. Это праздник. Конечно, очень хочется попасть в сборную. Буду стараться это сделать, буду доказывать своей игрой уровень. Если повезет, будем смотреть дальше.