Антон Шунин: "Матчи против "Спартака" всегда принципиальны"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин заявил, что матчи против "Спартака" всегда являются для него принципиальными. Бело-голубые встретятся с красно-белыми в матче 5-го тура РПЛ, который состоится 25 августа.

- Впереди нас ждет серьезный соперник - московский "Спартак", несомненно, победа над "Уфой" придаст нам уверенности, - цитирует ТАСС Шунина. - Сейчас мы готовимся к матчу с красно-белыми, все футболисты максимально сконцентрированы на предстоящей игре. На положительных эмоциях готовиться гораздо легче.

Для меня абсолютно каждый матч важный, так как в случае победы мы получаем три очка. Поэтому я не разделяю игры на важные или нет. При этом матчи против "Спартака" всегда принципиальны. Понятное дело, это будет настоящий футбольный праздник, игра, к которой будет приковано внимание множества болельщиков обеих команд.

Напомним, "Динамо" обыграло "Уфу" (3:0) в матче 4-го тура РПЛ. Бело-голубые занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, "Спартак" - второй.

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