Антон Шунин: "Игроки хотят, чтобы Калитвинцев остался в "Динамо". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
10:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Антон Шунин: "Игроки хотят, чтобы Калитвинцев остался в "Динамо"

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Вратарь "Динамо" Антон Шунин выразил уверенность в том, что главный тренер команды Юрий Калитвинцев продолжит работу с коллективом. Ранее сообщалось, что после возвращения в премьер-лигу руководство сделало специалисту предложение о пролонгации договора, однако тренер пока не дал ответа.

– Я уверен, что продление его контракта – это дело времени, – цитирует ТАСС Шунина. – Нам поставили задачу выхода в РФПЛ, мы ее выполнили. Нам хотелось бы, чтобы Юрий Николаевич остался, игрокам нравятся и тренировки, и взаимоотношения тренера с коллективом. Он собрал эту команду, и в этом его большая заслуга, он является ее частью – частью механизма, который работает.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4272860

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