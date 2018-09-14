Антон Шунин: "Игрок "Локомотива" где-то на метр находился в офсайде. Надо посмотреть повтор"

Вратарь и капитан "Динамо" Антон Шунин после матча 7-го тура РПЛ с "Локомотивом"​ (1:1) отметил, что еще не смотрел повтор гола "железнодорожников".

– Не знаю, кому как, но мне наша игра сегодня понравилась. Были хорошие шансы на победу, – сказал Шунин. – В первом забили быстрый гол, жаль, что пропустили со стандарта. Во втором играли гораздо лучше, могли забить еще.

– Говорят, что в эпизоде с голом игрок "Локомотива" был в офсайде. Вы как считаете?

– Не пересматривал, но надо бы это сделать. По ощущениям игрок "Локомотива" где-то на метр находился в офсайде. Но это мои ощущения на поле. Может, на повторе все окажется иначе. Показалось, что там игрок задел мяч головой перед голом. Вопрос в том, кто это сделал.

– Кардозу забил в первом матче в основе. В порядке парень?

– Мы толком не успели потренироваться. Потому что он приехали за два дня до матча с "Оренбургом", а там у нас были подготовительные тренировки. После же я уехал в сборную. Мигел неплохо сыграл с "Оренбургом", а теперь забил первый свой мяч. Он очень хороший игрок, думаю, он нам поможет. (Ярослав Сусов)​

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