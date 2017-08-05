Антон Шунин: "Игра между "Динамо" и сборной России будет хорошего уровня"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин заявил, что сильный ливень в матче 4-го тура чемпионата России с "Амкаром" (3:0) не сказался на качестве игры. Он выразил надежду на то, что победы у столичной команды еще впереди.

– Очень довольны результатом, – сказал Шунин. – Нам нужно было прервать эту неудачную серию. Самое главное было взять три очка, что мы и сделали. Психологически "Амкар" был для нас принципиальным соперником, потому что ни у них, ни у нас не было побед.

– За счет чего удалось перестроиться во втором тайме?

– Главная задача была терпеть и бороться в каждом моменте, что мы и делали. Нам это удалось – мы забили один гол, а затем и второй. Команда раскрепостилась, начала играть увереннее.

– Станет ли эта победа переломной?

– Уверен, что у нас будет все хорошо и дальше нам будет легче играть. Надеюсь, что наши будущие победы еще впереди.

– Был сильный ливень. Погода повлияла на игру?

– На самом деле, сегодня было не очень жарко, а дождь застал только в перерыве. В матче с "Ахматом" было вообще 30-35 градусов.

– Третьего сентября будет не самый обычный матч – сборная России против "Динамо". Как относитесь к нему? Повод лишний раз заявить о себе Черчесову?

– В любом случае игра, тем более такого уровня, будет показательной для Черчесова и тренерского штаба. Это будет товарищеский матч хорошего уровня. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Динамо" – "Амкар"