Антон Шунин: "Динамо" нужно завоевать болельщиков, чтобы они приходили на трибуны"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин после матча 13-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска" (2:0) в интервью "СЭ" отметил, что эта победа придаст его команде уверенности. Голкипер также добавил, что динамовцы хотят вернуть болельщиков на трибуны.

– Вас не расстроило, что первый матч нового главного тренера прошел при такой скромной аудитории?

– Я понимаю наших болельщиков, ведь мы выступаем не лучшим образом. Это нужно менять. Перед данным матчем мы встречались и разговаривали с нашими болельщиками. Нам нужно снова завоевать их, чтобы они приходили на трибуны, а для этого нужно побеждать. Сегодня была одна из важнейших игр в этом сезоне, потому что мы уже были в самом низу турнирной таблицы, и с этого момента нужно потихонечку подниматься наверх. Тем боле, что график матчей нам это позволяет.

– Спало какое-то давление с команды, потому что "Динамо" долго не забивало?

– Я не чувствую никакого давления. Все хорошо. Сегодня мы забили два мяча. После неважных матчей обязательно приходят хорошие, приходят победы. Я уверен, что сегодня был какой-то толчок к этому. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Динамо" – "СКА-Хабаровск"