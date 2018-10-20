Антон Шунин: "Динамо" нужно прервать неудачную серию"

Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин в интервью "СЭ" отметил, что команде необходимо прервать неудачную серию. Бело-голубые после 10 туров идут на 14-м месте.

– Что происходит с "Динамо"? Относительно неплохое начало сезона, а потом – три поражения подряд и ни одного гола.

– Мне изначально было понятно, что сезон будет непростой для нас. Сейчас не самый удачный период, мы проиграли несколько матчей. Что остается делать? Надо побеждать, стараться уже в ближайших матчах эту неприятную серию прервать. Нельзя мириться с поражениями, надо переломить ситуацию. В сезоне не бывают только одни победы, такие моменты тоже случаются. Могу сказать, что внутри коллектива у нас правильный настрой и присутствует желание изменить эту ситуацию.

– Разговоры о будущем Дмитрия Хохлова мешают игрокам?

– Если честно, я таких разговоров не слышал. Если они есть, то это никак на команде не сказывается. К тренеру у всех футболистов отличное отношение, как и наоборот. Все ребята Хохлова поддерживают. Да и болельщики тоже его очень любят. (Александр Рогулев)

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