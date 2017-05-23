Антон Шунин: "Динамо" доказало, что вылет в ФНЛ был случайностью и ошибкой"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин выразил надежду на то, что нападающий команды Кирилл Панченко продолжит в том же духе и в следующем сезоне в РФПЛ. В минувшем розыгрыше ФНЛ форвард забил 24 гола в 34 играх.

– В этом сезоне многое получалось, – цитирует ТАСС Шунина. – У нас отличный подбор футболистов, было много побед – давно у "Динамо" не было такого удачного периода. Я доволен, что наша команда выполнила задачу, которую ставило руководство – выйти в РФПЛ, причем нам это удалось за семь туров до окончания чемпионата ФНЛ. Для каждого игрока в команде на протяжении всего сезона было важно выйти именно с первой строчки и показать тем самым, что вылет в ФНЛ был случайностью и ошибкой.

Надеюсь, Панченко будет продолжать в том же духе. У него отличный удар, он чувствует, когда нужно пробить. Я думаю, у Кирилла был такой переломный момент, когда он поменял клуб и почувствовал поддержку команды и тренерского штаба, став по ходу сезона одним из лидеров "Динамо". Надеюсь, он будет продолжать забивать и бороться за звание лучшего бомбардира премьер-лиги.