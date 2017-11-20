18:36 | Футбол — РФПЛ

Антон Миранчук: "За счет чего "Локо" лидирует? У нас отличная атмосфера, все чувствуют себя комфортно"

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Полузащитники "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки в интервью RT отметили, что у железнодорожников нет проблем с мотивацией. Хавбеки также добавили, что "Локо" лидирует в чемпионате России за счет отличной атмосферы в команде.

– Первое место "Локомотива" командный результат или игра, вытянутая на личных качествах лидеров?

Антон: Конечно, командный. И в понятие команды я вкладываю не только тренеров, но и весь персонал клуба.

Алексей: Лидер у нас один, "Локомотив". Мы просто причастны к этому, все вносят свой вклад, набираем очки.

– Почему в течение сезона возникали ситуации, когда вы уверенно побеждали грандов, а после теряли очки с середняками? Проблемы мотивации?

Алексей: Никогда такого не было, и даже задумываться о таком не стоит. Просто некоторые команды садятся в глухую оборону, играть с такими очень сложно.

– В нынешнем сезоне сразу несколько игроков команды демонстрируют лучший футбол в своей карьере или близкий к тому. Как это удается?

Антон: Это все идет изнутри. У нас отличная атмосфера, все чувствуют себя комфортно. Конечно, сюда стоит добавить и личное желание прогрессировать, но при должном микроклимате делать это было бы сложнее.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/451222-bratya-miranchuk-intervyu

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Tribunal Z

Да, верно подметил, и игроки не боятся что в их ворота поставят заслуженный пенальти и что лишний раз карточку дадут, потому что у Локомотива есть Сухина, с волосатой лапой в судейском корпусе.

18:42