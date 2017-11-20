Антон Миранчук: "За счет чего "Локо" лидирует? У нас отличная атмосфера, все чувствуют себя комфортно"

Полузащитники "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки в интервью RT отметили, что у железнодорожников нет проблем с мотивацией. Хавбеки также добавили, что "Локо" лидирует в чемпионате России за счет отличной атмосферы в команде.
– Первое место "Локомотива" командный результат или игра, вытянутая на личных качествах лидеров?
Антон: Конечно, командный. И в понятие команды я вкладываю не только тренеров, но и весь персонал клуба.
Алексей: Лидер у нас один, "Локомотив". Мы просто причастны к этому, все вносят свой вклад, набираем очки.
– Почему в течение сезона возникали ситуации, когда вы уверенно побеждали грандов, а после теряли очки с середняками? Проблемы мотивации?
Алексей: Никогда такого не было, и даже задумываться о таком не стоит. Просто некоторые команды садятся в глухую оборону, играть с такими очень сложно.
– В нынешнем сезоне сразу несколько игроков команды демонстрируют лучший футбол в своей карьере или близкий к тому. Как это удается?
Антон: Это все идет изнутри. У нас отличная атмосфера, все чувствуют себя комфортно. Конечно, сюда стоит добавить и личное желание прогрессировать, но при должном микроклимате делать это было бы сложнее.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/451222-bratya-miranchuk-intervyu
Tribunal Z
Да, верно подметил, и игроки не боятся что в их ворота поставят заслуженный пенальти и что лишний раз карточку дадут, потому что у Локомотива есть Сухина, с волосатой лапой в судейском корпусе.
18:42