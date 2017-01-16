Антон Миранчук: "Я очень хочу остаться в "Локомотиве"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отметил, что надеется на игровую практику в команде во второй части сезона. Игрок вернулся в состав железнодорожников из эстонской "Левадии", за которую выступал на правах аренды.
— Рады вернуться в "Локомотив"?
– Безусловно, очень приятно, в том числе и в психологическом плане, - приводят "Известия" слова Миранчука. - Чувствую себя здесь как в родном доме.
— После возвращения уже общались с главным тренером команды Юрием Семиным?
– Да, сразу после окончания аренды в Эстонии я приехал на базу, на тренировку. Юрий Павлович вызвал к себе и сказал, что всё в моих руках и он рассчитывает на меня. Отметил, что самое главное — усердно работать.
— Какие ожидания от оставшейся части сезона?
— Самые позитивные. Нужно всегда смотреть на жизнь с верой в то, что всё будет хорошо. Надеюсь, нам удастся выправить ситуацию.
— Чувствуете, что во второй части сезона вам дадут шанс проявить себя?
— Чувствую и верю, что все получится и я хорошо проявлю себя.
– Меньше чем через год у вас заканчивается контракт с "Локомотивом". Сейчас в СМИ много разговоров насчет вашего будущего. Можете прояснить ситуацию?
— У меня только одно желание — остаться в "Локомотиве".
– Насколько ваша карьера зависит от будущего вашего брата?
— В футболе нас рассматривают как отдельных личностей, и в этой ситуации мы никак друг к другу не относимся.