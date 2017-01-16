Антон Миранчук: "Я очень хочу остаться в "Локомотиве"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отметил, что надеется на игровую практику в команде во второй части сезона. Игрок вернулся в состав железнодорожников из эстонской "Левадии", за которую выступал на правах аренды.

— Рады вернуться в "Локомотив"?

– Безусловно, очень приятно, в том числе и в психологическом плане, - приводят "Известия" слова Миранчука. - Чувствую себя здесь как в родном доме.

— После возвращения уже общались с главным тренером команды Юрием Семиным?

– Да, сразу после окончания аренды в Эстонии я приехал на базу, на тренировку. Юрий Павлович вызвал к себе и сказал, что всё в моих руках и он рассчитывает на меня. Отметил, что самое главное — усердно работать.

— Какие ожидания от оставшейся части сезона?

— Самые позитивные. Нужно всегда смотреть на жизнь с верой в то, что всё будет хорошо. Надеюсь, нам удастся выправить ситуацию.

— Чувствуете, что во второй части сезона вам дадут шанс проявить себя?

— Чувствую и верю, что все получится и я хорошо проявлю себя.

– Меньше чем через год у вас заканчивается контракт с "Локомотивом". Сейчас в СМИ много разговоров насчет вашего будущего. Можете прояснить ситуацию?

— У меня только одно желание — остаться в "Локомотиве".

– Насколько ваша карьера зависит от будущего вашего брата?

— В футболе нас рассматривают как отдельных личностей, и в этой ситуации мы никак друг к другу не относимся.