Антон Миранчук: "Виделся с Геркусом, но разговоров о продлении контракта с "Локомотивом" еще не было"

Полузащитник "Локомотива" и молодежной сборной России Антон Миранчук, находящийся в аренде в "Левадии", заявил, что у него пока не было разговоров с руководством московского клуба о продлении контракта. Миранчук с февраля выступает на правах аренды за эстонскую команду. Контракт 21-летнего игрока с "Локомотивом" рассчитан до лета 2017 года.

– Я прилетал в Москву на выходных, виделся с президентом "Локомотива" Ильей Геркусом, поздоровался – была неформальная встреча, можно сказать, – цитирует "Р-Спорт" Миранчука. – Насчет контракта еще разговоров не было.