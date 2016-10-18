10:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Антон Миранчук: "Виделся с Геркусом, но разговоров о продлении контракта с "Локомотивом" еще не было"

0
0
0

Полузащитник "Локомотива" и молодежной сборной России Антон Миранчук, находящийся в аренде в "Левадии", заявил, что у него пока не было разговоров с руководством московского клуба о продлении контракта. Миранчук с февраля выступает на правах аренды за эстонскую команду. Контракт 21-летнего игрока с "Локомотивом" рассчитан до лета 2017 года.

– Я прилетал в Москву на выходных, виделся с президентом "Локомотива" Ильей Геркусом, поздоровался – была неформальная встреча, можно сказать, – цитирует "Р-Спорт" Миранчука. – Насчет контракта еще разговоров не было.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161018/1110943219.html

0
0
0

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ