Антон Миранчук: "В "Локомотиве" никто даже не говорит о чемпионстве, на нас ничего не давит"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отметил, что все в команде наслаждаются футболом. Он также добавил, что никто пока не говорит о борьбе за чемпионство, так как вперед еще много туров.

Отметим, что железнодорожники выдали лучший старт в чемпионате России в истории – в первых четырех турах они обыграли "Арсенал" (1:0), ЦСКА (3:1), "Анжи" (1:0) и "СКА-Хабаровск" (1:0).

– Смотришь на команду: все работают, стараются, понимают – как начнешь чемпионат, так его и закончишь. За счет этого у нас все и получается, – приводит ТАСС слова Миранчука. – Все в хорошем настроении, физическое состояние в порядке, все наслаждаются футболом, взаимодействиями с партнерами и командной игрой. Ну и конечно, вклад Юрия Палыча – он второй сезон с командой, все понимают его задания, и это дает свои плоды.

Даже на последнюю игру со "СКА-Хабаровск" был самый что ни на есть серьезный настрой. Целую неделю мы говорили о том, что простой, проходной игры не будет, поэтому нужно отдавать сто десять процентов на поле, и тогда придет результат.

Борьба за чемпионство? Относимся к этому спокойно, никто об этом даже не говорит, и на нас ничего не давит. Впереди еще целый чемпионат, все еще впереди, так что смысла об этом говорить даже нет. В последние годы нам не удавалось достичь тех мест, которые хотим, но мы – "Локомотив", так что каждый год стоят самые высокие задачи. Сейчас хотим попасть в Лигу Европы и как можно выше подняться в таблице.

Встреча 5-го тура чемпионата России "Рубин" – "Локомотив" пройдет 9 августа в Казани и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.