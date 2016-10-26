Антон Миранчук: "С Ильей Геркусом увиделись в Москве случайно"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук, на правах аренды выступающий в "Левадии", подчеркнул, что лично не знаком с главным тренером московского клуба Юрием Семиным. Также, по словам Миранчука, с президентом "Локомотива" Ильей Геркусом он встретился случайно.

– С Юрием Семиным созванивались, после того как он возглавил команду?

– Нет, ни разу. И лично с ним не знаком. Там сейчас много своих дел и забот. Хорошо, что получилось выиграть у ЦСКА.

– Слышали, вы общались только с президентом клуба Ильей Геркусом.

– Я на два дня прилетал в Москву, когда была пауза на матчи сборных. Мы случайно увиделись. Ничего не было запланировано. Я сидел в кафе, рядом со стадионом, и туда зашло руководство. Поздоровались, спросили друг у друга, как дела. Мне сказали, что в ноябре ждут обратно.

– С Алексеем вас не перепутали?

– Мне кажется, нет (смеется). Чем становимся старше, тем больше различий появляется. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)