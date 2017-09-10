Антон Миранчук: "Пытаемся искать ходы и выводить партнера на удар, но пока нам тяжело"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в перерыве матча 9-го тура чемпионата России против "Ахмата" отметил, что его команда пытается искать ходы и выводить партнера на удар. Он также добавил, что во втором тайме железнодорожникам нужно больше играть за спину.

– "Ахмат" хорошо обороняется, мы пытаемся искать ходы, выводить партнера на удар. Пока нам тяжело, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Миранчук. – Во втором тайме, думаю, нужно больше играть за спину.

В начале матча сами не понимали, отдаст соперник мяч или нет. Сейчас они очень низко опускаются. Будем дальше играть, надеюсь, забьем.

Трансляция матча "Ахмат" - "Локомотив"