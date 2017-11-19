Антон Миранчук: "Про Хабаровск не думаем, главное - Лига Европы"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук после победы над "Анжи" (1:0) в матче чемпионата России в интервью клубной пресс-службе рассказал, что ему необходимо прибавлять в игре. По его словам, он хочет забить с передачи своего брата Алексея.

– Ты отдал очередную голевую передачу. Учитесь у великих?

– Самое главное, чтобы это приносило пользу команде. Мне еще нужно прибавлять в игре.

– Леша не в первый раз забивает с ваших передач в этом сезоне. Братская атака – секретное оружие "Локомотива"?

– Теперь нужно, чтобы я забил с его передачи. Он все отдает, а я не могу использовать свои моменты.

– Впереди матч с "Копенгагеном", затем перелет в Хабаровск.

– Лига Европы очень важна. Нужно отдать все силы. Очень хочется пройти дальше и сыграть с топ-клубами. Про Хабаровск пока не думаем, главное – Лига Европы.

Напомним, "Локомотив" сыграет с "Копенгагеном" 23 ноября. Начало - в 21.00 по московскому времени.

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