Антон Миранчук: "После Нового года появились мысли: хватит отдыхать, нужно что-то делать"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отметил, что его партнеры по команде готовы ко второй части сезона. Хавбек также добавил, что ему понравился отдых в Дубае.

– Всех рад был увидеть: партнеров по команде, друзей, – сказал Миранчук. – Все приехали загорелыми, отдохнувшими. По лицу видно, что готовы ко второй части сезона. Все как обычно, хотя на беговой дорожке в этот раз почему-то даже легче было бежать. Спросил Игоря Денисова – он то же самое сказал.

– То есть продлить отпуск не хотелось?

– Вы знаете, нет. Вернулись в Москву 27-го, а после Нового года уже появились мысли: хватит отдыхать, нужно что-то делать. Мне достаточно. Мне бы еще недели не хотелось.

– Расскажите, как провели время. Куда летали, с кем общались?

– Были в Дубае с братом, потом присоединился еще Жора Джикия. Я там оказался в первый раз. Весело проводили время, играли в волейбол. Футболистов там отдыхало много. Всем понравилось. Потом еще Зидан приехал, еще какие-то известные люди. Но мы к ним не подходили, понимали, что не стоит отвлекать на отдыхе. (Михаил ГОНЧАРОВ)