Антон Миранчук: "Поругался с братом перед Кубком конфедераций"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отметил, что во время тренировок с молодежной командой его не покидало ощущение, что он топчется на месте, информирует клубная пресс-служба. Антон подчеркнул, что никогда не завидовал своему брату, одноклубнику и полузащитнику сборной России Алексею.

– Вы доброжелательный и веселый юноша. А бывало, что депрессия душила?

– Помню время: тренировался и играл в молодежке, но не покидало ощущение, что топчусь на месте. Но паники, как и грусти или самоедства, не было. Тренировался несмотря ни на что. Знал, что рано или поздно все получится. При этом я понимал, что по возрасту перерос молодежку. На подсознательном уровне что-то произошло. За основу хорошо тренируюсь, прихожу сыграть за молодежку – ничего не получается.

– Детские тренеры вспоминают: Антон был ведущим, у него лучше получалось. А как себя чувствовал Алексей?

– Думаю, это преувеличение. Одно время я постоянно играл в основном составе, а Алексей иногда на замене оказывался. Но я не чувствовал превосходства. Да и время такое было – мы всех выносили своим 95-м годом. Часто побеждали, играли в удовольствие, все были молодцы.

– Назовите человека, который вас вдохновляет.

– Можно и брата назвать, да... Я смотрю на него и что-то внутри подстегивает. Радуюсь вместе с ним его успехам. Никогда ему не завидовал. Это человек, который может меня настроить на правильный лад.

– Когда был последний серьезный конфликт с Лешей?

– Ох, был недавно... Месяца два назад, перед Кубком конфедераций поругались. Но рассказывать не буду. Помирились на следующий день, кстати.