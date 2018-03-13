Антон Миранчук: "Поле в Екатеринбурге не идеальное, но играть и забивать можно"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук после матча 22-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) отметил, что поле в Екатеринбурге было не идеальным, но все находились в равных условиях. Он также добавил, что в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико" железнодорожники отдадут все силы.

Напомним, первая игра между командами завершилась победой испанцев со счетом 3:0.

– Перед матчем много говорили о состоянии газона. Поле мешало показывать свой футбол?

– Конечно, поле не идеальное, но все в равных условиях, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Миранчука. – Газон ровный. Как показал результат, играть и забивать можно.

– "Локомотив" повел 2:0 к 15-й минуте. Игра была уже сделана?

– Наоборот, после гола Фернандеша все понимали, что нужна максимальная концентрация и нужно добавлять еще.

– В первом тайме "Локомотив" много атаковал, во втором игра поменялась. Играли на удержание?

– Было понятно, что "Урал" после 0:2 постарается исправить ситуацию, пойдет в навал. Мы ждали моменты для контратак, но неправильно распоряжались своими шансами.

– Уже в четверг матч с "Атлетико". Чего ждать болельщикам?

– Соперник силен. Отдадим все силы и будем биться. Хотим, чтобы болельщики поддержали команду на домашнем стадионе.

После 22 туров "Локомотив" лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая "Спартак" и ЦСКА на 8 очков.