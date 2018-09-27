Антон Миранчук: "Победа над "Балтикой" должна окрылить "Локомотив"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук заявил, что победа над "Балтикой" (3:2 д.в.) в матче 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России должна добавить команде положительных эмоций.

- Кубок - специфичный турнир, - сказал Миранчук в интервью клубной пресс-службе. - Как показывает практика, простых побед здесь не бывает. Могли забивать и спокойно контролировать матч. Но свои моменты не реализовали, пропустили первыми и на протяжении всего матча отыгрывались. У нас есть характер. Все ребята молодцы. Рад, что забил сам, что забил брат и Эдер. Слава богу, что победили.

В чемпионате не лучшее время, но победа над "Балтикой" должна нас окрылить. Восстановление пройдет легче. С положительными эмоциями будем готовиться к следующим матчам, к Лиге чемпионов. Это то, ради чего мы играем в футбол.

"Локомотив" занимает 11-е место в чемпионате России после восьми туров, имея в активе 9 очков.

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