23:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Антон Миранчук перенес операцию

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Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук перенес операция в одной из римских клиник. Футболист на прошлой неделе получил травму стопы. Возвращение хавбека в состав команды ожидается через полтора месяца.

"Сегодня в римской клинике "Вилла Стюарт" Антон Миранчук перенес операцию по поводу своей травмы. Операция прошла успешно, а сам Антон передает всем привет и благодарит за поддержку! Совсем скоро он вернется в расположение команды, где будет проходить реабилитацию до возвращения в общую группу. Ориентировочно это произойдет через полтора месяца", - говорится в сообщении клуба в Instagram. 

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Материалы REN-TV

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