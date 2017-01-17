Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук перенес операция в одной из римских клиник. Футболист на прошлой неделе получил травму стопы. Возвращение хавбека в состав команды ожидается через полтора месяца.

"Сегодня в римской клинике "Вилла Стюарт" Антон Миранчук перенес операцию по поводу своей травмы. Операция прошла успешно, а сам Антон передает всем привет и благодарит за поддержку! Совсем скоро он вернется в расположение команды, где будет проходить реабилитацию до возвращения в общую группу. Ориентировочно это произойдет через полтора месяца", - говорится в сообщении клуба в Instagram.