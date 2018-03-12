Антон Миранчук открыл счет в матче с "Уралом"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук открыл счет на 11-й минуте матча 22-го тура чемпионата России против "Урала". Хавбек дальним ударом с линии штрафной площади поразил ворота соперника.

Для 22-летнего игрока этот гол стал вторым в РФПЛ в текущем сезоне.

Пушечный удар Антона Миранчука. И "Локо" впереди в матче с "Уралом" - 1:0 pic.twitter.com/d0OhKzsWrn – СЭ Футбол (@football_se) 12 марта 2018 г.

Трансляция матча "Урал" - "Локомотив"