Антон Миранчук открыл счет в матче с "Уралом"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук открыл счет на 11-й минуте матча 22-го тура чемпионата России против "Урала". Хавбек дальним ударом с линии штрафной площади поразил ворота соперника.
Для 22-летнего игрока этот гол стал вторым в РФПЛ в текущем сезоне.
Пушечный удар Антона Миранчука. И "Локо" впереди в матче с "Уралом" - 1:0 pic.twitter.com/d0OhKzsWrn– СЭ Футбол (@football_se) 12 марта 2018 г.
Бен Ричардс
Странный гол,мяч летел прямо во вратаря на удобной для него высоте, он все видел, но словно раздвинул руки. Вопросов нет. Локомотив-чемпион.
18:15
kurkoviivan
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18:13
CoM/~/oster
Усё тут понятно
17:20