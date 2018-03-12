17:14 | Футбол — РФПЛ

Антон Миранчук открыл счет в матче с "Уралом"

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Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук открыл счет на 11-й минуте матча 22-го тура чемпионата России против "Урала". Хавбек дальним ударом с линии штрафной площади поразил ворота соперника.

Для 22-летнего игрока этот гол стал вторым в РФПЛ в текущем сезоне.

Трансляция матча "Урал" - "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Бен Ричардс

Странный гол,мяч летел прямо во вратаря на удобной для него высоте, он все видел, но словно раздвинул руки. Вопросов нет. Локомотив-чемпион.

18:15

kurkoviivan

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog

18:13

CoM/~/oster

Усё тут понятно

17:20

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