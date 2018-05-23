Антон Миранчук: "Отъезд в Европу? Меня сильно сдерживает возможность играть в Лиге чемпионов"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отметил, что участие железнодорожников в Лиге чемпионов в следующем сезоне сдерживает его от ухода в европейский чемпионат. Миранчук также попал в расширенный состав сборной России для подготовки к домашнему чемпионату мира.

- Меня сильно сдерживает тот факт, что "Локомотив" будет играть в Лиге чемпионов, - цитирует "РИА Новости" Миранчука. - Сейчас мне 22 года и сколько себя помню, всегда мечтал играть в Лиге чемпионов. Для меня это абсолютный космос. Не так давно мы даже в команде с Романом Зобниным об этом разговаривали. О том, что когда выходишь на поле в турнире такого уровня, когда слушаешь, как играет гимн, даже мурашки по коже бегут. Я как бы знаю об этом, но никогда в жизни такого не испытывал. Очень хочется.