Антон Миранчук: "От переезда сильно сдерживает участие "Локо" в Лиге чемпионов"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук считает, что чемпионат России уступает ведущим европейским лигам в общем уровне и разном уровне раскрепощенности. Также хавбек отметил, что хочет сыграть в составе железнодорожников в Лиге чемпионов.

– В чем конкретно заключается преимущество французских, испанских или бразильских игроков над российскими? Чем вы хуже Роналду, условно говоря? Он быстрее бежит? Лучше пасует?

– Я бы сказал, что у нас менее серьезен общий уровень, – цитирует "Р-Спорт" Антона Миранчука. – У нас, например, если команда потеряла мяч, она сразу отступает к своим воротам. Мы гораздо сильнее страхуемся, что ли. Игроки ведущих европейских и мировых клубов в той же ситуации действуют увереннее, более раскрепощенно. Это другая мобильность на поле.

– Вы бы хотели уехать играть в один из таких клубов? Все-таки с "Локомотивом" в определенном смысле достигли "потолка" – золотых медалей чемпионата России.

– Меня сильно сдерживает тот факт, что "Локомотив" будет играть в Лиге чемпионов. Сейчас мне 22 года и сколько себя помню, всегда мечтал играть в Лиге чемпионов. Для меня это абсолютный космос. Не так давно мы даже в команде с Романом Зобниным об этом разговаривали. О том, что, когда выходишь на поле в турнире такого уровня, когда слушаешь, как играет гимн, даже мурашки по коже бегут. Я как бы знаю об этом, но никогда в жизни такого не испытывал. Очень хочется.

Напомним, в "золотом" для "Локомотива" чемпионате России-2017/18 Антон Миранчук принял участие в 29 матчах, забив 4 мяча и сделав 6 голевых передач, а также получив 2 желтых карточки.

Таблица переходов РФПЛ //

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