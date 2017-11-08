04:15 | Футбол — РФПЛ

Антон Миранчук - об ударе локтем Вернблума: "Видно было: он сделал это специально"


Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в интервью "СЭ" заявил, что игрок ЦСКА Понтус Вернблум специально ударил его брата Алексея локтем в лицо в матче чемпионата России (2:2). Антон считает, что швед заслуживад удаления.

– Как отреагировали на прием Вернблума против вашего брата в игре с ЦСКА?

– Я бежал как раз сзади. Леша разгонял атаку, ушел от защитника, уже отдавал пас – и тот снес. Видно было: Вернблум сделал это специально, пошел на откровенную грубость. Эмоциональный игрок, всегда этим отличался. Потом еще на фотках смотрели с братом, как он сделал движение локтем.

– У Алексея осталась злоба на Вернблума? Что он говорит?

– Да ничего. Понятно, что и удалить шведа можно было. Но спорить-то бесполезно. Тем более, когда решение уже принято.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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