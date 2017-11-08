Антон Миранчук: "Об интересе "Спартака" не слышал"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук не исключил того, что может покинуть клуб. При этом он подчеркнул, что является игроком железнодорожников.

– Вы с братом мечтаете попасть в "Барселону". Правда ли, что вами интересовался "Спартак"? – вопрос Миранчуку.

– Я об этом ничего не слышал. Вообще новостей никаких не читаю.

– А могли бы когда-то туда уйти?

– Как показывает футбол, случиться может все что угодно. Никто не знает, сколько еще клубов будет в моей карьере. Я сейчас в "Локомотиве", и мне здесь все нравится. Вот стремление однажды поиграть за границей, конечно, есть. (Александр МУЙЖНЕК)

Полная версия интервью Антона Миранчука