Антон Миранчук - о Вернблуме: "Пусть нервничает и кричит тот, у кого проблемы"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в интервью "СЭ" отметил, что не хотел бы иметь в своей команде такого игрока, как Понтус Вернблум. Также футболист сказал, что отнесся с юмором к поведению шведа в матче 16-го тура (2:2).

– В другом моменте досталось уже не брату, а вам. Почему Вернблум ударил вас по голове?

– Витинью лежал, армейцы всей командой пытались докричаться, чтобы мяч выбили. Но никто не выбивал. А тут момент опасный, и я бы вышел один на один, но мяч все-таки вынесли. Вот все и налетели. Я к этому с юмором отнесся. Пусть нервничает и кричит тот, у кого проблемы, а мне до этого нет дела.

– Хотели бы Вернблума к себе в команду?

– Наверное, нет.

Полное интервью с Антоном Миранчуком