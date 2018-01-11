Антон Миранчук: "О лидерстве не думаем. Самая интересная часть чемпионата - впереди"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отметил, что первый сбор после отпуска - самый сложный. Хавбек также добавил, что самая интересная часть чемпионата России будет весной.

– Сейчас "Локомотив" вылетает в Испанию. Кто-то – в ОАЭ. Вам какая страна больше нравится?

– Я люблю именно Испанию. Что может быть лучше Марбельи!

– Первый сбор – самый сложный?

– Конечно! Сами же прекрасно знаете. После отпуска всегда непросто выходить на работу. Думаю, вам тоже.

– А выходить из отпуска, располагаясь на первом месте, приятнее, чем обычно?

– Об этом как-то не думаешь. Нет такого, чтобы ходил и думал: мы лидеры, мы лидеры. Понимаем, что впереди просто много работы. И самая интересная часть чемпионата будет именно весной. (Михаил ГОНЧАРОВ)