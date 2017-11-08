Антон Миранчук: "Нравятся команды, играющие в футбол. "Зенит" одна из них"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в интервью "СЭ" заявил, что доволен победой над "Зенитом" в 15-м туре чемпионата России, так как считает петербургский клуб сильным соперником. Напомним, что "Зенит" на данный момент является ближайшим преследователем железнодорожников и занимает второй место.

– С "Зенитом" все сложилось проще?

– Что значит проще? Вспомните первый тайм: счет и обратный мог быть. Мне всегда нравились команды, которые пытаются играть в футбол, и "Зенит" одна из них. И исполнители там отличные. Победить такой "Зенит" большая заслуга. Гильерме спас, и на второй тайм мы вышли с новыми силами и добились своего.

– "Зенит" в контратаках разорвал 33-летний Фарфан. Раньше он вас впечатлял?

– Как только Джефферсон приехал на сбор, я сразу увидел его скорость. Смотришь: вроде еще тут стоял, а он набирает, набирает! Один из самых быстрых в команде. Потом влился в коллектив, получил травму, восстановился – и на этом хорошем фоне вышел. Мы нашли, как использовать его преимущества.

Полное интервью с Антоном Миранчуком