Антон Миранчук: "Надо было растаскивать "Ростов" через фланги"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук после ничьей с "Ростовом" (0:0) в матче 22-го тура чемпионата России рассказал о своих ощущениях от дебюта в РФПЛ. По словам Миранчука, он давно этого ждал, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Поделитесь ощущениями от дебюта.

– Давно этого ждал. Спасибо, что доверили и спасибо болельщикам, которые поддержали меня.

– Тяжело было выходить в таком матче и при таком счете?

– Было видно, что "Ростов" хорошо играет в обороне, поэтому надо было больше брать игру на себя, растаскивать соперника через фланги. Что вышло, то вышло.

– Почему не получилась растаскивать ростовчан через фланги?

– Было тяжело что-то создать, потому что соперник очень хорошо возвращался, сразу же организовывал плотность.