20:01 22 апреля | Футбол — РФПЛ

Антон Миранчук: "Надеюсь, во втором тайме будет больше моментов"


Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук посетовал на малое количество голевых моментов в матче 27-го тура с "Уфой".

- "Уфа" - тяжелый соперник, играет от обороны, надо больше наносить дальних ударов, - сказал Миранчук в эфире канала "Наш футбол". - Команда низко сидит, но мы пытаемся. Надеюсь, во втором тайме будет больше моментов.

- Фарфану тяжело на позиции центрфорварда? 

- Он уже играл на этой позиции. Главное - доставить мяч до нападающего, появятся моменты... Главное - не пропустить контратаку.

Трансляция матча "Локомотив" - "Уфа"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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