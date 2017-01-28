09:33 28 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Антон Миранчук начал работу в тренажерном зале

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Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в пятницу приступил к индивидуальной работе в тренажерном зале. Хавбек продолжает восстановление после травмы, полученной на первом зимнем сборе.

– По работе соскучился, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Миранчука. – Понимаю, что не надо форсировать восстановление, но уже не терпится присоединиться к ребятам на поле. Начало подготовки для меня получилось несколько скомканным, но ничего – прорвемся! Рад, что врачи разрешили уже сейчас работать в тренажерном зале. Восстановление идет в штатном режиме, надеюсь, что и дальше все пойдет по плану. Тем более, что ребята из команды и тренерский штаб меня всячески поддерживают, за что им огромное спасибо!

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14633

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