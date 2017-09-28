Антон Миранчук: "Мечтаем с братом играть в "Барселоне". Думаю, все возможно"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отметил, что хочет переехать в одну из европейских команд. По словам футболиста, он мечтает играть в "Барселоне". Такая же цель у его брата Алексея.
– Мы с братом мечтаем играть в "Барселоне", - приводит 8news слова Миранчука. - При этом я понимаю: сначала нужно уехать в какую-то другую европейскую команду, потому что сразу оказаться в "Барсе" практически нереально. Но в целом – почему нет? Мы такие же люди, как и они, думаю, все возможно.
- Представьте, что вы уехали в Европу, но оттуда вас зовут не в "Барселону", а в "Реал". Что ответите?
- Ох... Ну, соглашусь, наверное. А как еще? Но если дойдет до приглашения в "Реал", думаю, что "Барселоне" я тоже буду интересен!
Дополнительная информация
https://8news.ru/news/football/2017-09-28-anton_miranchuk_mechtayem_s_bratom_igrat_v_barselone_dumayu_eto_realno?from=mainpage
Aborigen06
ХА-ха-ха............
19:02
NickNo
Бандеровский выкормыш совсем уже земли под ногами не чувствует, и не имеет ни капли уважения ни к клубу,в котором играет, ни к стране. Представьте себе, что игрок какого-нибудь Шальке возьмет и заявит, что, вообще-то, он тут транзитом, т.к. его цель - Барса или Реал. Болельщики на куски порвут.
18:50