Антон Миранчук: "Мечтаем с братом играть в "Барселоне". Думаю, все возможно"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отметил, что хочет переехать в одну из европейских команд. По словам футболиста, он мечтает играть в "Барселоне". Такая же цель у его брата Алексея.

– Мы с братом мечтаем играть в "Барселоне", - приводит 8news слова Миранчука. - При этом я понимаю: сначала нужно уехать в какую-то другую европейскую команду, потому что сразу оказаться в "Барсе" практически нереально. Но в целом – почему нет? Мы такие же люди, как и они, думаю, все возможно.

- Представьте, что вы уехали в Европу, но оттуда вас зовут не в "Барселону", а в "Реал". Что ответите?

- Ох... Ну, соглашусь, наверное. А как еще? Но если дойдет до приглашения в "Реал", думаю, что "Барселоне" я тоже буду интересен!