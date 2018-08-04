Антон Миранчук: "Локомотиву" нужно добавить в агрессии"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в перерыве матча 2-го тура чемпионата России против "Спартака" рассказал, почему на него накричал главнй тренер Юрий Семин и отметил, что во втором тайме необходимо добавить в агрессии.

– Это у нас уже на протяжении трех игр, - отметил Миранчук в эфире телеканала "Матч Премьер". - Тренер говорил о том, что необходимо добавить в агрессии. Мы даем слишком много поблажек сопернику. Он хотел разозлить меня и всю команду.

Во втором тайме нужно играть более агрессивно, доводить атаки до ударов.

Понимали, что "Спартак" – сильная команда, там хорошие игроки. Еще раз повторю – нужно добавить в агрессии, а также в борьбе один в один.