Антон Миранчук: "Локомотиву" нужен лидер, который поведет команду за собой"

Полузащитник "Локомотива" и молодежной сборной России Антон Миранчук, находящийся в аренде в "Левадии", высказал мнение, что железнодорожникам необходим лидер, который приведет команду к победе и придаст ей уверенности. "Локомотив" после десяти туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея девять очков в активе и одержав всего одну победу.

– "Локомотиву" не хватает остроты, – цитирует "Р-Спорт" Миранчука. – Когда смотрю по игрокам – все игроки квалифицированные, просто где-то невезение. Я смотрел матчи и с "Крыльями Советов" и с "Томью" – ну вот нет везения! Нужно выиграть один матч и все пойдет, я считаю. Должен найтись лидер, который забьет гол и приведет команду к победе – неважно кто это будет. И тогда, я думаю, будет хорошее настроение, а когда вкус победы почувствует команда, пойдут хорошие матчи.