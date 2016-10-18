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Антон Миранчук: "Локомотиву" нужен лидер, который поведет команду за собой"

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Полузащитник "Локомотива" и молодежной сборной России Антон Миранчук, находящийся в аренде в "Левадии", высказал мнение, что железнодорожникам необходим лидер, который приведет команду к победе и придаст ей уверенности. "Локомотив" после десяти туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея девять очков в активе и одержав всего одну победу.

– "Локомотиву" не хватает остроты, – цитирует "Р-Спорт" Миранчука. – Когда смотрю по игрокам – все игроки квалифицированные, просто где-то невезение. Я смотрел матчи и с "Крыльями Советов" и с "Томью" – ну вот нет везения! Нужно выиграть один матч и все пойдет, я считаю. Должен найтись лидер, который забьет гол и приведет команду к победе – неважно кто это будет. И тогда, я думаю, будет хорошее настроение, а когда вкус победы почувствует команда, пойдут хорошие матчи.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161018/1110942887.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alex-ls

бедные, всем везет кроме Локо...

10:23

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