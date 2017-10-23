Антон Миранчук: "Локомотив" всегда в тонусе, с таким графиком не расслабишься"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук после победы над "Краснодаром" (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России подчеркнул, что ему удалось прибавить и попасть в основной состав железнодорожников благодаря каждодневной работе. Он также добавил, что команда всегда находится в тонусе.

– Почему мне удалось прибавить? Тут один очевидный ответ – благодаря каждодневной работе, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Миранчук. – Я выкладывался на каждой тренировке и в каждой игре. Плюс доверие тренера. Все факторы сыграли мне на пользу. Уехал в "Левадию", провел там много матчей. Вернулся не на опыте, но и с игровой практикой.

"Локомотив" всегда в тонусе. С таким графиком не расслабишься, но мы привыкли. Сегодня сыграли правильно, отсюда и положительный результат.

Все в команде понимают, что скоро игра с "Зенитом", потом с "Шерифом". Все сложно. Будем готовиться. Будем работать и стараться радовать и удивлять болельщиков.

Матч "Зенит" – "Локомотив" состоится 29 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Трансляция матча "Локомотив" - "Краснодар"