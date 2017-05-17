Антон Миранчук: "Хотел доказать, что могу играть с братом в основе"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в перерыве матча 29-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) отметил, что начало встречи команде не удалось. Также хавбек подчеркнул, что испытывает положительные эмоции от игры в основе команды вместе с братом – Алексеем Миранчуком.

– Сначало нам было тяжеловато, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Миранчук. – Поле тяжелое, но оно для всех такое. Мы выдержали этот момент, после чего начали создавать моменты и забили два гола.

Первый раз в основе с братом. Хотелось играть, показать себя и доказать, что с братом можем играть вдвоем. Испытываю только положительные эмоции.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"