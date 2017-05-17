Антон Миранчук: "Хочу поблагодарить "Локомотив", что выстоял после моего удаления"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук сожалеет об удалении в матче 29-го тура чемпионата России против "Урала" (2:1). Эта встреча стала для 21-летнего россиянина дебютной в стартовом составе.

- Волнения не было, - цитирует пресс-служба клуба Миранчука. - Чувствовал себя уверенно. Ребята поддерживали, говорили, что все получится.

- Как брат отреагировал, когда узнали стартовый состав?

- Положительно. Понимали всю серьезность матча. Хотели выйти и показать, что игровые связи у нас налажены. Каждый должен делать свою работу, тогда и результат придет.

- Ты располагался немного ниже брата. Привычное место на поле?

- Обычная позиция. Первые минуты было тяжеловато, но постепенно поймали свою игру. Стали появляться моменты. В итоге забили два гола.

- Что было в эпизоде с удалением?

- Первая желтая карточка - спорная, вторая - заслуженная. Конечно, доставил я команде хлопот. Хочу поблагодарить ребят, что выстояли. Очень переживал за команду и понимал, насколько парням тяжело.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"