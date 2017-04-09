Антон Миранчук: "Готов провести на поле полный матч"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук после ничьей с "Ростовом" (0:0) в матче 22-го тура чемпионата России рассказал о том, что вышел на поле с задачей усилить игру в атаке и прибавить своей команде мобильности. По словам Миранчука, хотел бы в ближайшее время выйти на поле в основном составе вместе со своим братом Алексеем.

– С каким заданием выходили на замену?

– Усилить игру в атаке и прибавить мобильности. Также мне нужно было наладить взаимодействие с партнерами.

– Реально ли увидеть вас на поле вместе с братом в основном составе в ближайшее время?

– Очень хотелось бы и, думаю, все шансы для этого есть.

– Юрий Семин после матча сказал, что, учитывая плотность матчей "Локомотива" вы можете получить больше игрового времени. Насколько вы физически готовы к этому?

– Я чувствовал себя сегодня на поле прекрасно. Я готов.

– На всю игру вас хватит?

– Думаю, да.