Антон Миранчук: "Фернандеш человек закрытый, к нему сложно найти подход"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в интервью "СЭ" отметил, что ему и его брату Алексею комфортно играть с Мануэлем Фернандешем. Также футболист заявил, что команда идет к чемпионству.

– Главная звезда "Локомотива" – Мануэл Фернандеш?

– Наверное, он сейчас играет ключевую роль. Помню, как Ману приезжал еще к Кучуку, по-моему. Прическа у него еще была другая, "афро" такая. Сам по себе Ману человек закрытый, к нему сложно найти подход. Но мне и брату с ним комфортно. Фернандешу нравится игра в пас, и здесь мы сошлись: его техника плюс наше с Лешей взаимодействие. Ману даже говорит, что иногда лучше передернуть, лишний пас отдать.

– "Локомотив" – чемпион?

– Ну мы идем к чемпионству. Все может быть. Нам и в Лиге Европы надо из группы выходить. Хорошо, что с "Копенгагеном" играть дома. Там реально выжать из себя все соки, сыграть на 110 процентов и победить. И останется только "Злин".

Полное интервью с Антоном Миранчуком