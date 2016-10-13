Антон Миранчук: "Есть желание помочь "Локомотиву" исправить непростую ситуацию"

Полузащитник "Локомотива" и молодежной сборной России Антон Миранчук, находящийся в аренде в "Левадии", рассказал, что вызов в молодежную национальную команду стал для него неожиданным, сообщает клубная пресс-служба. Также хавбек выразил надежду на то, что сможет в составе своей действующей команды стать чемпионом Эстонии.

– Вызов в сборную получился неожиданным. В предварительном списке вашей фамилии не значилось.

– Сам не ожидал. Но раздался звонок: приезжай, ждем на матче с финнами. Я уж не стал выяснять, почему не вызвали раньше – ни к чему это. Прилетел в Москву на день раньше и в хорошем настроении.

– Такой вызов – важное событие в карьере.

– Думаю, что в сборную, пусть и молодежную, просто так не попадают. Это определенный уровень, но и забывать не следует: всем нам есть к чему стремиться. Думаю, что я на этом сборе соответствовал требованиям. Сложно судить по одной игре, но надеюсь, что этот вызов был не последним.

– С игроками "Локомотива" опять же увиделись.

– И с братом, конечно, повидались!.. Ну а в сборной знакомых достаточно: Митрюшкин, Лысцов, Макаров, Баринов плюс к этому с новыми ребятами познакомился. Ну а с "локомотивскими", конечно, больше тем для разговоров. Все-таки столько лет вместе росли! Вспоминали разные истории, обсуждали, у кого что сейчас в жизни... Макар вот в Минске, Лысцов – в Португалии, я – в Эстонии, Бара – в "Локо"... Раскидало в этом году нас по клубам. Я надеюсь, что мы воссоединимся.

– Немного о чемпионате Эстонии. Там решающая фаза?

– Да, сейчас у нас осталось несколько игр, и борьба до предела обострилась! На чемпионство претендуют четыре команды. Мы сейчас с "Левадией" отстаем от лидирующего "Инфонета" всего на одно очко, так что будем надеяться на то, что они где-то оступятся, а мы пройдем без потерь. Давно у клуба не было чемпионского титула. А недавно мы с "Инфонетом" сыграли 2:2.

– И вы в той игре забили!

– Да, было такое. Вроде, нормальный результат, но обидно: было много моментов, забить бы и довести до победы. Конечно, хочется стать чемпионом Эстонии. Хочется завершить чемпионат красиво!

– Вы являетесь лучшим бомбардиром команды с 13 мячами. Может, в нападающего переквалифицироваться?

– Да не было изначально такой цели. Но хотелось доказать себе, что могу забивать важные мячи. До лидера бомбардирской гонки, правда, далековато – у него 18 мячей вроде. Еще достаточно игр, чтобы побороться за почетное звание. Приятно, что приношу пользу своей команде.

– Тренер использует вас чуть выше, чем вы привыкли играть в "Локо"?

– Да, мы играем в два "опорника" и одного "инсайда", роль которого мне и доверена. По сути, позиция, как у Леши в "Локо" (смеется).

– Можно сказать, что стали универсалом!

– Есть такое: на сборах наигрывали опорником. Сейчас под нападающего поставили. Могу сыграть как "восьмого" номера, так и "десятку". Комфортно на обеих позициях.

– Изучили турнирную таблицу чемпионата Эстонии. Отметили среди прочих команду "Раквери", у которой фантастическая разница мячей 13-104!

– Да, есть такая команда. Не знаю, что там с ребятами происходит. Такой команде важно забить немедля парочку мячей, и тогда будет легко. А вот если не забьешь, то они войдут во вкус и будут до конца оборонять свои ворота.

– Рассчитываете на возвращение в "Локомотив"?

– Мне важно вернуться в клуб и приносить пользу. Естественно, слежу за играми ребят и очень переживаю. Жаль, что не все получается, при этом "Локомотиву" откровенно не везет. Есть желание помочь команде выбраться из этой ситуации. Думаю, что в "Локо" есть лидеры, которые поведут за собой команду, и все образуется. Я верю в Лешкины силы, пора бы брату забить гол-другой, чего и желаю ему в ближайшем матче.