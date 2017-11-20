Антон Миранчук: "Что можем ответить тем, кто критикует "Локомотив"? Мы вас обнимаем"

Полузащитники "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки в интервьюRT отметили, что пока рано задумываться о победе в чемпионате России. По их словам, вся борьба впереди.

– "Локомотив" уверенно лидирует в чемпионате России. Сложно справляться с таким грузом ответственности? Как изменилось ваше восприятие футбола с того момента, как клуб вышел на первую строчку в турнирной таблице?

Антон: Вообще не думаю об этом, выхожу на поле, не заглядывая в таблицу.

Алексей: Мне кажется, груз ответственности будет ощущаться после зимнего перерыва. Если бы сейчас шел 25-й тур, мы бы понимали, что в шаге от чемпионства, чувства были бы другими. Пока рано даже задумываться об этом, вся борьба впереди.

– Что можете сказать тем людям, которые говорят, что ваша команда лидирует незаслуженно? Бытует мнение что "Зенит" и "Спартак" еще возьмут свое, вам не обидно читать подобную аналитику?

Алексей: Как-то глупо делать подобные прогнозы. Произойти может все что угодно, потом люди, делающие ставку на ту или иную команду, окажутся не правы. Важно, что в "Локомотив" верят наши болельщики. Что можем ответить тем, кто нас критикует?

Антон: Мы вас обнимаем!

– А как вам обвинения в адрес тренера? Некоторые полагают, что "Локомотив" проповедует футбол прошлой эпохи?

Антон: Я такого не слышал. По-моему, наоборот все хвалят нас, отмечают, что делаем ставку на атакующий футбол, с красивыми комбинациями и эффектными моментами.