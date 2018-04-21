Антон Миранчук: "Чемпионское настроение? Не люблю о таком говорить заранее"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, что команда настраивается на ближайшие матчи премьер-лиги и не думает о возможном чемпионстве. По словам Миранчука, москвичи находятся в хорошем расположении духа.

– Чемпионское настроение? Я не очень люблю о таком говорить заранее, на самом деле. Это еще из детства осталось. Надо сначала сделать что-то и только потом радоваться. Пока схема примерно следующая: есть ближайший матч, и мы должны успешно его провести, – и так до окончания чемпионата, – цитирует "Лайф" Миранчука. – Прошлый матч, против "Ахмата", мы сыграли 0:0 – не самый лучший результат. При этом у нас на тренировках особая атмосфера, у всех позитивные эмоции: шутим, улыбаемся, есть и свои подколы. Мне кажется, это правильно. Мы на шесть очков обходим "Спартак" – так что нет смысла грустить, все по-прежнему в наших руках.

После 26 туров "Локомотив" занимает первую строчку таблицы с 56-ю очками. Идущий вторым "Спартак" имеет в активе 50 очков.

Ближайшая игра железнодорожников пройдет 22 апреля с "Уфой".