Антон Миранчук - брату: "Наглей, лезь вперед!"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отметил, что после возвращения в клуб из аренды тренеры дали ему понять, что ему будут доверять. По словам россиянина, теперь все зависит от него самого.

- Я вернулся из аренды в родной "Локо" и сразу почувствовал, что впереди необходимые мне, как футболисту, нагрузки, испытания, - цитирует пресс-служба железнодорожников Миранчука. - Было видно, что тренер готов мне доверять. И теперь все зависит от меня - работать, работать, стараться чаще появляться на поле.

Брат? Это опора. С ним хорошие отношения в жизни. И, конечно, понимание на поле. Иногда проскочит такое и на тренировке, и в игре – на автомате что-то остроумное получается, неожиданный ход, и кто-то подмечает: "Братья, хорош!".

Леша стал увереннее в себе. Я могу только поддерживать его: "Все правильно делаешь, наглей, лезь вперед!". Это как по щелчку произошло в один момент.