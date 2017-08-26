Антон Миранчук: "Брат после гола ничего не сказал, гад"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук после победы над "Уралом" (2:1) в матче 8-го тура чемпионата России заявил, что железнодорожников рано называть претендентами на победу в чемпионате, так как впереди еще много матчей. Напомним, что в этой встрече Антон отметился голевой передачей на своего брата Алексея, который забил третий мяч в сезоне.

– Брат после гола ничего не сказал, гад (улыбается), – сказал Миранчук в эфире телеканала "Наш футбол". – Я ему это припомню. Но все равно приятно, что получилось отдать голевую передачу. Где-то в подсознании есть такое, что я ищу его на поле. Ищу позицию, где он должен быть на поле, чтобы сделать обостряющую передачу.

Мне показалось, что первый тайм мы выделялись, забили гол в первом тайме. Хорошо знаем "Урал", от и до. Моменты у нас были, много не забили, потом пропустили ненужный гол. В перерыве собрались и победили.

Претенденты на победу в чемпионате? Можно много говорить, но сейчас только первый круг, впереди много матчей. Но, конечно, приятно находится на ведущих ролях. Сборная? Почему нет. От матчу к матчу мы прибавляем с братом. В сборной нужно играть, впереди чемпионат мира, нужно проявлять себя. Думаю, мы справимся.

Трансляция матча "Локомотив" – "Урал"