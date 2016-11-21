Антон Коченков: "Пугает неизвестность с отсутствием зарплаты. В "Томи" ничего не происходит"

Голкипер "Томи" Антон Коченков после матча 14-го тура чемпионата России с "Тереком" (0:0) отметил, что команда постаралась настроиться на игру и "вытянуть" из себя мотивацию в сложном финансовом положении клуба. По словам вратаря, игроков пугает неизвестность, потому что финансовые проблемы пока никак не решаются.

– Перед игрой собрались с ребятами, постарались настроиться, чтобы сыграть нормально, – сказал Коченков в эфире телеканала "Наш футбол". – Вытянули из себя мотивацию, ситуация с финансами очень тяжелая. Пугает неизвестность, ничего не происходит. Не думать об этом нельзя. Задержка зарплат в футболе на 2-3 месяца – нормальное явление. Но когда тебе не платят по 6 месяцев, не думать об этом невозможно. У многих игроков свои семьи. Надеемся на положительное решение проблемы.

Где наши легионеры? Честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Говорили о скорых подвижках в решении финансового вопроса, звучала дата до 1 декабря. Пока ждем.

Валерий Юрьевич тренирует, мы стараемся работать нормально, выполнять все, что от нас требуют.

Предстоящий матч с "Крыльями Советов" – один из важнейших до конца года. Ситуация пока плохая. Кто как в команде будет себя вести – предугадать невозможно. Постараемся пообщаться с руководством клуба.