Антон Коченков: "Мечтал стать чемпионом с "Локомотивом"

Вратарь "Локомотива" Антон Коченков не видит ничего странного в том, что за полтора года он прошел путь от борьбы за место в чемпионате России в составе "Томи" до завоевания золотых медалей вместе с железнодорожниками. Голкипер также признался, что серия из трех игр без забитых мячей в концовке турнира немного нервировала игроков.

– В Томске я был в аренде. Так получилось, что там бились за выживание, а в "Локомотиве" – за чемпионство, – цитируют "Известия" Коченкова. – Ничего особенного в этом пути нет. Вообще, это непередаваемые ощущения – игры чемпионата. Значит, все было не зря.

– Спасать одну команду от вылета, а другую вытаскивать в плей-офф Лиги Европы – одно и то же?

– Это разные вещи. "Локомотив" – команда совсем другого уровня. Я не считаю, что у нас в Лиге Европы была патовая ситуация, когда я начал выходить в стартовом составе. У нас были все шансы выйти из группы, обе команды – "Копенгаген" и "Злин" – были нам по зубам.

– Когда вы были воспитанником "Локомотива"…

– Я и сейчас им остаюсь.

– Тогда вы верили, что однажды будете не просто наблюдать за игрой клуба по телевизору или от бровки поля, а участвовать в выигрыше чемпионства?

– Я очень хотел этого. Мечта детства – играть в "Локомотиве". Когда я был воспитанником, равнялся на старших в команде. Мечтал стать чемпионом с "Локо", быть на поле.

– В предыдущие чемпионские сезоны вы были среди подающих мячи игроков школы "Локомотива"?

– Я приехал в "Локо" в 2002 году. В свой второй год в клубе – а может быть, и в третий тоже – я был среди подающих мячи. Мы еще выходили с флагом на матчах Лиги чемпионов.

– Когда "Локомотив" терял очки в последних матчах, не было нервозности?

– Было немного. Мы не могли забить гол. Конечно, давило психологически, что ребята не могли забить и сделать последний шаг.

Напомним, в "золотом" сезоне Коченков провел во всех турнирах в составе "Локомотива" 9 матчей, пропустив 10 мячей. В четырех встречах он сыграл "на ноль".