Антон Бобер: "Карьеру я не завершал. Лоськов провел последний матч в 43 года, мне только 34"

Бывший полузащитник "Крыльев Советов" Антон Бобер рассказал о своих планах на ближайшее будущее. 34-летний футболист дал понять, что не намерен пока завершать карьеру, хоть и остается свободным агентом с лета 2016 года после истечения срока контракта с "Мордовией". Бобер - рекордсмен по числу матчей за "Крылья Советов" в чемпионате России.

– Официально карьеру я не завершал и при хорошем раскладе еще надеюсь поиграть, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Бобра. - Конечно, было бы идеально, если бы "Крылья" предоставили шанс завершить карьеру здесь, потому что Самара это мой город, а "Крылья" – моя команда. Лоськов провел прощальный матч в 43 года, мне только 34. Так что все может быть.

Пока занимаюсь семьей. Восполняю время, которое когда-то не уделял близким из-за тренировок, игр и переездов. Планирую поступить на отделение ВШТ и получить тренерскую лицензию. Есть возможность получить образование, и нужно этим воспользоваться. А пригодится лицензия или нет – будет видно.